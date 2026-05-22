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Flotilla, rientrati a Roma gli attivisti italiani rilasciati: "Botte e abusi sessuali"

A Fiumicino le testimonianze dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla dopo il rilascio. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir

22 Mag 2026 - 07:23
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Sono rientrati nella serata di giovedì 21 maggio a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. "A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica"', hanno raccontato. "Ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano Welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali. Poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie" ha detto il deputato M5s Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Ue sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione: "Non basta, sospendere i rapporti con Israele".

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