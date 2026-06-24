Napoli, sit-in per salvare il Castello delle cerimonie: "Ci avete tolto la dignità"

Durante il sit-in, tenuto sotto stretto controllo dalle forze di polizia, sono stati gridati slogan ("Sant'Antonio Abate è la Sonrisa" e "Vogliamo il lavoro") dai manifestanti "armati" di cappellini, magliette e bandiere. L'imponente struttura ricettiva è priva delle licenze, la cui revoca è stata decisa dal Comune di Sant'Antonio Abate e di recente confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Polese.