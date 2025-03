Pierina Paganelli, Manuela Bianchi intercettata mentre parla con Loris: "È stata colpa mia"

Manuela descrive così quanto detto agli inquirenti: "Gli ho detto: c'era anche la sua amica, con me c'era Nastas e c'era Louis, nessuno l'ha riconosciuta. Mi hanno detto: ma come hai fatto a vedere una persona e non pensare a lei? Perché non era lei per me. Cioè non ho pensato fosse lei. Loris, non può essere, non può essere...". "Oppure è la volta buona che il cerchio si chiude", replica Loris. "Lui si si sentiva osservato", continua riferendosi a Louis Dassilva. "Sì, ma Louis non fa male a una mosca. Se io penso… cioè, che è stata colpa mia… cioè io non vivrò più. Ma se non alimentavano tutto questo odio…", sono le ultime parole di Manuela nel filmato.