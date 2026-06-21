Omicidio Pierina Paganelli, la nuora Manuela in ospedale per abuso di calmanti

Lo studio Barzan, in una nota, scrive che "da oltre 32 mesi la nostra assistita è oggetto di costante esposizione mediatica, accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione sviluppatesi tanto sui mezzi di comunicazione quanto sui social network e in ambienti direttamente o indirettamente collegati alla vicenda giudiziaria. Negli ultimi giorni tale fenomeno ha registrato un'ulteriore e significativa escalation, con un’intensificazione degli attacchi mediatici, delle aggressioni verbali e della pressione sociale nei confronti della nostra assistita. Tale situazione ha avuto un impatto diretto e gravemente peggiorativo sulle sue condizioni". Per questo, puntualizza lo studio, si chiede un maggiore rispetto della dignità delle persone coinvolte nella vicenda.