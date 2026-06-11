Dassilva ha dedicato solo una battuta all'assoluzione: "Sono molto contento e felice che la Corte d'Assise ha capito che non c'entro niente in questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non c'entro niente con questo omicidio". Sul suo futuro ha assicurato: "Non ho intenzione di andare via, ve lo dico dalla mia bocca. L'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua, di stare qua a fare la mia vita qua". Dassilva, prima di tornare alla sua vita di sempre da operaio metalmeccanico, andrà però a trovare la compagna in Senegal.