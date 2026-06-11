Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva: "Grazie alle mie mogli, sono state la mia forza"
Louis Dassilva, assolto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha ribadito la sua innocenza. E ha annunciato: "Dall'Italia non me ne vado"
"Ringrazio specialmente le mie mogli, che sono state - come si dice - il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso". Louis Dassilva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto "per non aver commesso il fatto" nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni. Prime tra tutti, appunto, le donne della sua vita: Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli. "Non ho fatto niente, non c'entro niente con questo omicidio"
I ringraziamenti in conferenza stampa
Che Dassilva fosse un Don Giovanni era emerso mesi fa durante le indagini. Da una moglie sono diventate due, da una amante - Manuela Bianchi, nuora della vittima - a diverse. Lui ha voluto ricordare solo le consorti nella sua conferenza stampa, in cui si è limitato a fare una breve dichiarazione senza accettare domande dai cronisti: "Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, che hanno sostenuto la mia famiglia, i miei avvocati, qualunque persona che mi ha dato qualsiasi tipologia di aiuto che sia lettere messaggi, saluti".
L'innocenza di Dassilva e il suo futuro: "Non me ne vado, vivrò in Italia"
Dassilva ha dedicato solo una battuta all'assoluzione: "Sono molto contento e felice che la Corte d'Assise ha capito che non c'entro niente in questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non c'entro niente con questo omicidio". Sul suo futuro ha assicurato: "Non ho intenzione di andare via, ve lo dico dalla mia bocca. L'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua, di stare qua a fare la mia vita qua". Dassilva, prima di tornare alla sua vita di sempre da operaio metalmeccanico, andrà però a trovare la compagna in Senegal.