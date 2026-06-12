Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: "Da quando è uscito non è tornato a casa"

"Non lo so neanche io dov'è. Oggi l'ho incontrato nello studio dell'avvocato Guidi. Posso aspettare ancora due settimane o due mesi, la cosa più importante ora è che lui sia tranquillo lontano da tutte le situazioni che gli sono pesate sulle spalle negli ultimi due anni. Deve restare lontano da Via del Ciclamino", ha proseguito Valeria. "Siamo ancora legalmente sposati, diamogli due giorni di tempo prima di passare da un carcere all'altro. Lo aspettano altri interrogatori, dei contro-interrogatori, registrerò le sessioni", dice scherzando.