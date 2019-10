Videoslot irregolari, scoperta evasione da 2 milioni di euro | Denunciato il re delle slot del Piemonte

Maxi evasione fiscale scoperta dalla Gdf piemontese legata alla manipolazione delle slot machine. Le videoslot erano state modificate in modo da non essere collegate alla rete dei monopoli o, in alcuni casi, venivano modificate per comunicare a "singhiozzo" gli incassi. Il danno erariale è stato stimato attorno ai 2 milioni di euro. Denunciata una persona.