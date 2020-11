Vercelli, 7 in casa senza mascherina per una festa di compleanno: multati

Hanno organizzato una festa di compleanno in casa , ma superando il limite di sei persone in un unico ambiente e durante il party non hanno utilizzato correttamente le mascherine . Così sette persone, tra le quali tre fratelli, sono state multate dai carabinieri. Il ritrovo è avvenuto in un appartamento di Crescentino (Vercelli).

Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti nello stesso condominio in cui si è svolta la festa. Allarmati per i rumori che arrivavano dall'alloggio del party, hanno chiamato i carabinieri. Oltre che multati, i tre fratelli sono stati anche denunciati per aver rifiutato di fornire le loro generalità a un pubblico ufficiale.

I carabinieri hanno inoltre multato il titolare di una ditta di Borgo vercelli perché non aveva costituito il comitato aziendale per attuare le misure di contenimento del contagio e non aveva provveduto a nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.