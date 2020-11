Covid, da chi è senza mascherina a chi viola il coprifuoco: da Nord a Sud le multe per le infrazioni al Dpcm

Nonostante venerdì sia entrato in vigore l'ultimo Dpcm con le nuove restrizioni in materia di coronavirus e le sanzioni per chi non le rispetta, in Italia si allunga la lista delle persone che infrangono le disposizioni dell'esecutivo. Da chi è senza mascherina, a chi per un motivo o per un altro viola il coprifuoco o chi, addirittura, è rintracciato mentre spaccia nelle zone rosse. Da Nord a Sud aumentano i multati nei controlli quotidiani delle forze dell'ordine.

Weekend di controlli sulla movida milanese. Pattuglie di polizia locale e carabinieri hanno verificato il rispetto delle norme contro l'emergenza coronavirus nelle zone più frequentate, in particolare tra i Navigli e la darsena. Sulla situazione in città è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Sabato ho fatto un giro a Milano, guardavo i bar all'aperto, i tavolini erano molto ravvicinati, serve un senso di responsabilità anche da parte degli esercenti, dei bar e dei servizi commerciali", ha detto. "E' una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme".

Multate cinque persone senza mascherina in Val di Fiemme I carabinieri di Cavalese, nel corso della settimana, hanno effettuato numerosi controlli nei luoghi maggiormente esposti ad affollamento, per garantire l'osservanza delle disposizioni anti Covid. In tutto sono stati multati per il mancato uso della mascherina tre giovani a Predazzo, mentre di notte si intrattenevano fuori da un esercizio pubblico, un giovane ad Altavalle e una ragazza di Cavalese, presso la locale autostazione, mentre era in attesa della corriera. A tutti e cinque è stata comminata una sanzione amministrativa, il cui importo - nel minimo - ammonta a 400 euro. Alcuni dei trasgressori - sottolineano i carabinieri - hanno mostrato una totale insensibilità verso i rischi per la salute derivanti dalle loro condotte

Seduti al bar dopo l'orario consentito a Trieste: 3 multati per aver infranto il coprifuoco Erano sedute al tavolino esterno di un locale regolarmente chiuso dopo le 22 e non indossavano la mascherina. Per questo tre persone sono state sanzionate venerdì da una Volante della Questura a Trieste, nei pressi della centrale piazza Unità d'Italia. Nel corso degli accertamenti delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-covid, nella provincia di Trieste, sono state controllate 468 persone e un locale. La Polterra ha denunciato una persona per aver violato la quarantena. Altre quattro sono state sanzionate dai carabinieri perché non indossavano la mascherina.

In giro con la macchina dopo il coprifuoco: multato a Bologna Stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a Bologna dalla fidanzata, ma si è trattenuto un po' troppo e i carabinieri lo hanno trovato in giro in macchina alle 23.30, un'ora e mezza dopo lo scattare del coprifuoco. Il ritardo è costato una multa a un automobilista bolognese di 43 anni, probabilmente uno dei primi sanzionati nel Bolognese per avere violato le restrizioni sugli orari degli spostamenti. L'uomo è incappato in un controllo dei militari a Crespellano, mentre stava tornando verso la propria abitazione. La spiegazione che ha dato ai militari per giustificare la sua presenza fuori casa non rientrava tra quelle ammesse dalla normativa. Nei servizi per verificare il rispetto delle misure anti Covid, venerdì nel Bolognese l'Arma ha identificato 656 persone e controllato 490 veicoli e 96 esercizi pubblici.

Commerciante chiuso per 5 giorni a Genova: era senza mascherina Un commerciante che era già stato sanzionato nel giugno e nel luglio scorsi e ogni volta segnalato alla Prefettura, è stato nuovamente sorpreso a servire i clienti senza indossare la mascherina e ora dovrà tenere chiuso 5 giorni. Lo segnala la polizia municipale di Genova. Venerdì gli agenti hanno verificato nuovamente l'inosservanza. Sono state comminate al titolare diverse altre sanzioni. Al momento del controllo, gli agenti del nucleo Commercio hanno accertato, tra l'altro, la vendita di prodotti alimentari sfusi con esposizione dei prezzi al pezzo anziché per unità di misura e per l'esposizione in maniera difforme delle sostanze allergene nella lista degli ingredienti. Giovedì sono state 95 le sanzioni comminate dalla polizia locale genovese a chi non ha rispettato le regole di prevenzione nazionali e locali, 27 nel centro storico e 68 in altre zone della città mentre il 6 novembre sono state 74 le sanzioni: 18 nel centro storico e 56 nelle altre zone della città.

Spacciatori arrestati nella zona rossa di Vittoria Due spacciatori che vendevano droga a Vittoria, comune dichiarato zona rossa dalla Regione Siciliana per fare fronte all'emergenza da Covid-19 , sono stati arrestati da carabinieri dei nuclei Operativo e Radiomobile della locale compagnia. Sono un 56enne e un 35enne, disoccupati, bloccati vicino a un esercizio commerciale mentre una dose di marijuana a un tossicodipendente. Per individuare i loro spostamenti militari dell'Arma hanno utilizzato anche il sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. La droga è stata sequestrata e i due sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli spacciatori e il tossicodipendente sono stati anche sanzionati per violazione delle misure restrittive.