Torino, donna positiva al Coronavirus esce per gettare l'immondizia: denunciata su segnalazione dei vicini

ansa

400 euro di multa e una denuncia per epidemia colposa. Tanto è costata a una torinese di 65 anni, residente nel quartiere Mirafiori, un'interpretazione molto personale delle norme anti-contagio. La donna - da sola in casa dopo il ricovero del marito e del figlio per covid e come loro positiva al virus - non ha rispettato l'isolamento uscendo più volte a buttare l'immondizia. Sono stati i vicini a segnalare gli episodi alla polizia.