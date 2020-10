Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf

La guardia di finanza ha chiuso due ristoranti a Bacoli, in provincia di Napoli, per il mancato rispetto delle norme anticovid. Nei due locali, secondo quando reso noto dal sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, si stavano tenendo delle cerimonie. In uno di questi "erano presenti oltre 120 invitati".