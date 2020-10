Coronavirus, coppia si sposa al confine tra Usa e Canada affinché gli ospiti di entrambi i Paesi possano partecipare nonostante le restrizioni

Coronavirus, coppia si sposa al confine tra Stati Uniti e Canada per permettere ai parenti di entrambi i Paesi di partecipare Facebook 1 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 10 di 11 Facebook 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una coppia canadese, i 29enni Lindsay Clowes e Alex Leckie, si è sposata al confine tra Stati Uniti e Canada in modo che parenti e amici di entrambi i Paesi potessero partecipare nonostante le restrizioni di viaggio dovute al Covid. "Non sarebbe potuto andare meglio. Non cambierei nulla. Si è rivelato molto più speciale di quanto pensassimo", ha detto Clowes alla Cnn. I due, che stanno insieme da sei anni, hanno pronunciato il fatidico sì su un molo, sul fiume St. Croix nel New Brunswick, circondati da persone care.