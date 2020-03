Il coronavirus non ferma il matrimonio: "La vita va avanti, il ricevimento in videochiamata"

Soli ma felici: Anna e Alessio hanno scelto di sposarsi lo stesso, nonostante il coronavirus. La coppia di Roma ha deciso di non rinviare la cerimonia che è avvenuta nel rispetto delle regole. In una città in quarantena per contenere il contagio, ci si può ancora sposare, ma senza poter festeggiare. Nessun assembramento di sorta, solo i due testimoni presenti hanno potuto partecipare nella sede del Comune.

A "Mattino Cinque", i novelli sposi hanno raccontato la loro esperienza surreale: "La vita va avanti - hanno spiegato - abbiamo pensato a come svolgere la cerimonia e a chi pensa se rinviare o meno le nozze, diciamo di non farlo". Anche la festa è stata fuori dagli schemi: "Il ricevimento è avvenuto in videochiamata - hanno precisato - c'erano dieci persone collegate con noi, è stato comunque bello. Abbiamo pensato se rinviare o no, ma non c'erano veri motivi per un rinvio. Non bisogna mai rimandare le cose belle della vita, il comune di Roma ci ha dato questa possibilità e lo ringraziamo per questo. Lo rifaremmo altre mille volte".