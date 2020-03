Usa, matrimonio salta per colpa del coronavirus: coppia lo celebra in un videogioco

La diffusione del coronavirus sta portando sempre più paesi del mondo a isolarsi nel tentativo di combattere la pandemia, costringendo la popolazione a rivedere i propri piani e rimandare qualsiasi evento o progetto futuro. Molte coppie che avevano in programma di convolare a nozze nei prossimi mesi, ad esempio, hanno dovuto cancellare la cerimonia o rinviarla in data da destinarsi, aspettando tempi migliori. Qualcuno, però, è riuscito a coronare il proprio sogno d'amore grazie ai... videogiochi .

È il caso di Ashmush, utente di Reddit e studente di Medicina residente a New York City, che ha dovuto rinunciare al suo matrimonio e alla cerimonia di laurea proprio a causa della diffusione del Covid-19. Con lo stato di New York in isolamento, Ashmush si era arreso all'idea di non riuscire a pronunciare il fatidico "sì" quando, a sorpresa, si è trovato a celebrare il suo matrimonio all'interno del videogioco Animal Crossing: New Horizons.



I suoi amici, infatti, hanno organizzato una cerimonia virtuale all'interno del sim-life creato da Nintendo in esclusiva per la sua console Switch, allestendo il tutto in un angolo dell'isola di Animal Crossing. Gli amici hanno riempito di cuoricini, vasi e torce l'area designata per la cerimonia, aggiungendo persino le iniziali dei due sposini e immortalando il tutto in una foto.

Aspettando tempi migliori, la coppia è riuscita - seppur virtualmente - a raggiungere un traguardo importante, e intanto ringrazia gli amici per aver reso possibile tutto ciò: "Mi hanno reso incredibilmente felice", ha commentato l'utente sulle pagine di Reddit. "Non ho parole per descrivere quanto significhi questo gesto per me".

