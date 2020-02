Nintendo, Captain Marvel impaziente di giocare ad Animal Crossing

A proposito di Avengers, l'ultima star ad aver manifestato pubblicamente il proprio interesse nei confronti dei videogiochi è stata Brie Larson, l'attrice che interpreta la potentissima Captain Marvel nel MCU: la Larson ha condiviso su Twitter un post di Animal Crossing: New Horizons in cui si è detta felice dei nuovi personaggi in arrivo sulla prossima esclusiva per Switch.

Il video, che presentava cinque dei personaggi presenti nel prossimo capitolo della serie, è stato condiviso dall'attrice, la quale già qualche giorno prima aveva pubblicato un post sul proprio profilo confidando di non vedere l'ora di mettere le mani su New Horizons, in arrivo il prossimo 20 marzo.

Brie Larson non è nuova al mondo dei videogiochi e ha un rapporto particolare con Nintendo: già nei mesi scorsi, infatti, la bella interprete di Captain Marvel ha manifestato pubblicamente il proprio amore per Luigi's Mansion 3 e in particolare per il baffuto fratello di Super Mario, suo personaggio preferito.

