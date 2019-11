The Witcher: Geralt, Yennefer e Ciri nel primo poster ufficiale della serie

Manca ormai meno di un mese al debutto della serie televisiva di The Witcher, ispirata ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e ai giochi di ruolo di CD Projekt Red: per mantenere elevato l'interesse dei fan di Geralt di Rivia, Netflix ha presentato la locandina ufficiale della prima stagione in arrivo sulla piattaforma di streaming a dicembre.