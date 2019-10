The Witcher: nuove immagini dal set mostrano un Geralt di Rivia sempre più convincente

Quasi un mese fa, un post aveva rivelato la data di uscita di diverse serie televisive, tra cui l'attesissima trasposizione del videogioco di CD Projekt Red The Witcher, che sembra essere sempre più imminente. Sebbene non si siano avute conferme sul suo lancio atteso durante il periodo natalizio, le immagini che il servizio streaming Netflix ha rilasciato nelle scorse ore fanno pensare che lo strigo Geralt di Rivia, interpretato dall'ex Superman Henry Cavill, sia pronto per imbarcarsi nelle sue rocambolesche avventure.