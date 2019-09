The Witcher, sui social trapela la data di lancio della serie TV

Il post in questione, subito rimosso dalla divisione olandese, riportava questo messaggio: "L’attesa è quasi finita, così come tante notti di sonno che perderete per guardare le vostre serie preferite" e con riferimento a The Witcher riportava infine il numero 97, inteso come il numero di giorni che separano i fan dalla puntata pilota dell’adattamento su piccolo schermo.



La notizia non è stata confermata ancora dall’emittente, ma lascia poco spazio alle congetture visto che nel post erano precisamente indicate le date di uscita già note di altre attesissime serie (Breaking Bad 3 e The Crown). I rumor lasciano supporre dunque che i fan della saga a romanzi di Andrzej Sapovski riceveranno un graditissimo regalo di Natale con largo anticipo.



Bisognerà quindi attendere notizie ufficiali, dato che l’ultima nota al pubblico era stata data qualche tempo fa con il lancio del primo trailer in occasione del Comic Con di San Diego, con una prima occhiata sui personaggi principali, Henry Cavill in primis nei panni di Geralt, la “bambina sorpresa” Cirilla e la maga Yennefer.



Congetture o no, il conto alla rovescia da parte dei fan è ormai iniziato con termine al 17 dicembre, in attesa di ulteriori aggiornamenti.