Coronavirus, contagi ancora in aumento: da oggi in vigore le nuove restrizioni

Ancora in aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia: altri 11.705 in 24 ore. I decessi sono stati 69. La Lombardia si avvicina a quota 3mila contagi in più E il direttore dell'Ats di Milano parla di "situazione critica". L'assessore regionale D'Amato annuncia che presto lo Spallanzani di Roma sperimenterà i test in grado di distinguere tra influenza stagionale e Covid. Il sottosegretario Zampa: due terzi dei nuovi contagi sono asintomatici. Secondo la Johns Hopkins University, nel mondo i casi hanno quasi raggiunto quota 40 milioni, oltre un milione le vittime.