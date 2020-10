Coronavirus, Conte: "I sindaci potranno chiudere vie e piazze" | "Scuola continuerà in presenza"

"Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato". Così Giuseppe Conte spiegando le misure contenute nel nuovo dpcm. Tra le novità introdotte la possibilità per i sindaci di chiudere vie e piazze dove si crea assembramento. Confermata l'attività in presenza per le scuole, anche se si incentiverà la didattica digitale per gli istituti superiori.