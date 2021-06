Ucciso con un coltello conficcato in un occhio a Torino: fermato il fratello

E' stato rintracciato in Veneto Carlo Pellegrini, fratello 48enne di Enrico Pellegrini , 52 anni, il cui cadavere è stato trovato domenica pomeriggio nella cantina di una abitazione di Torino con un coltello conficcato in un occhio . L'uomo è stato fermato dai carabinieri, che indagano sull'omicidio: secondo gli investigatori è stato lui a uccidere il 52enne al culmine di una lite.

Pellegrini, che aveva cercato di far perdere le sue tracce fuggendo in Veneto, è stato sin da subito ritenuto il responsabile dell'omicidio del fratello. La cantina dove è stato scoperto il corpo di Pellegrini era chiusa: per aprirla è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.