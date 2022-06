Tragedia Mottarone, periti: "La testa fusa della funivia doveva essere sostituita"

Slitta a settembre il deposito delle perizie -

Slitta il deposito delle perizie disposte con la formula dell'incidente probatorio per far luce sulle cause della tragedia del Mottarone, in cui il 23 maggio dello scorso anno sono morte 14 persone. Il gip Elena Ceriotti ha accolto la richiesta di proroga avanzata dai periti e ha concesso la proroga dei termini fino al 16 settembre. Revocate le udienze previste per luglio, il giudice ha riconvocato le parti in aula il 20, 21 e 24 ottobre prossimi, quando dovranno essere illustrati e discussi gli esiti degli accertamenti tecnici.

Il gip Annalisa Palomba, e non Elena Ceriotti come appreso in un primo momento, ha ritenuto che "la necessità di approfondimento in ordine alle analisi frattografiche", ovvero gli accertamenti relativi alla rottura dei materiali, in questo caso il cavo trainante della funivia, "sia meritevole di accoglimento". Nei giorni scorsi il collegio dei periti guidato da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli, aveva chiesto una proroga per "sopravvenute esigenze di ulteriori indagini e approfondimenti".

"Eravamo fiduciosi che lo svolgimento delle indaginifrattografiche su un individuato gruppo di fili della fune collassata ci potesse fornire una luce sulle ragioni del collasso stesso - spiega De Luca in una mail inviata al gip -; poichè invece abbiamo trovato ossidazioni molto consistenti su questi fili, riteniamo di operare in maniera estesa le indagini frattografiche". Richiesta di proroga era pervenuta anche dal collegio informatico, allo scopo di "armonizzare" le perizie ed evitare il rischio "di rilasciare tutta una serie di informazioni e dati - spiega Paolo Dal Checco - che rimarrebbero privi della valutazione del collegio 'delle cause', e quindi di spiegazione, lasciando aperta a chiunque, anche mediaticamente, la possibilità di speculare su tali elementi".