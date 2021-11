Torino, uomo ucciso in auto la notte di Halloween: un fermo

Melis era stato ucciso subito dopo avere accompagnato a casa un'amica. In un primo momento le indagini non avevano escluso l'ipotesi che l'aggressore fosse un conoscente della donna. Non sono però mai state trascurate ipotesi alternative: dalle testimonianze raccolte dagli investigatori risulta che avesse avuto dei problemi con gli inquilini di un appartamento di sua proprietà.