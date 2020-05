Torino, uccise padre violento per difendere la madre: diciottenne potrà sostenere la Maturità

"A maggior ragione - ha spiegato il dirigente, - per un ragazzo che si trova in una situazione di disagio, è giusto che si confronti con la realtà sociale e non resti isolato. E' una condizione possibile per chi si trova in ospedale, non vedo perché non dare anche a lui questa possibilità".

Il ministero dell'Istruzione sta verificando se ci sono le condizioni per fare svolgere al 18enne l'esame di Stato. Sono stati aperti i contatti con il preside della scuola del ragazzo e con l'ufficio scolastico regionale del Piemonte ed è stata avviata un'interlocuzione con le commissioni parlamentari competenti per aggiornarle degli sviluppi della vicenda.