Torino, tassista perseguitata dal suo ex si fa seguire e lo consegna alla polizia

Era stufa dei continui pedinamenti del suo ex fidanzato trasformatosi in stalker, così una tassista di Torino lo ha portato con l'inganno direttamente dalla polizia. Dopo averlo visto arrivare a bordo di un'auto, la donna avrebbe accettato una corsa fittizia. Nel mentre, ha allertato le forze dell'ordine stabilendo un punto di incontro, sicura che l'uomo l'avrebbe seguita. All'arrivo, per il 44enne che aveva già dei precedenti penali alle spalle sono scattate le manette.