Torino, trasportavano in taxi valigia con 50 Kg hashish: arrestati

Per eludere i controlli avevano pensato di nascondere i circa 50 kg di hashish in loro possesso in un trolley e di viaggiare poi in taxi. Il "trucco" però non ha funzionato e i tre, due uomini e una donna, sono stati notati, controllati e infine arrestati dai carabinieri di Torino. Il valore dello stupefacente sequestrato si aggira attorno ai 400mila euro.