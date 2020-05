Condannato a due anni lo stalker di Giorgia Meloni

L'uomo, originario di Caserta e arrestato nel luglio 2019 dalla Digos, aveva scritto messaggi minacciosi e diffamatori via Facebook, arrivando a sostenere che la figlia della Meloni in realtà fosse sua. Nugnes, prima di essere posto ai domiciliari, aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per due anni nella provincia di Roma: si era infatti recato nella Capitale per scoprire dove abitasse la parlamentare.

"Sentenza giusta che rispecchia quanto risultato dalla perizia psichiatrica che ho ritenuto di chiedere", ha commentato il legale della Meloni, Urbano Del Balzo.