Torino, si lanciano dal terzo piano in fiamme: gravi madre e figlia di 8 mesi

Una madre trentenne e la figlia di otto mesi si sono lanciate dal terzo piano per sfuggire all'incendio nella loro abitazione di Torino. Entrambe sono in codice rosso. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. Dai quattro piani dell'edificio, invasi dal fumo, sono state evacuate 15 famiglie. Una donna di 80 anni è rimasta intossicata, ma non è in pericolo di vita.