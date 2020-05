Venezia, incendio in una ditta di prodotti chimici a Marghera: 2 feriti gravi

Un'esplosione ha causato un incendio in un'azienda chimica di Marghera (Venezia). Lo rendono noto i vigili del fuoco della città lagunare. Due operai sono rimasti feriti in maniera grave: uno è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Padova, l'altro a Verona. Nel cielo si è sprigionata un'alta colonna di fumo. Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche.

Il Comune: "Restate in casa" Su Twitter il Comune di Venezia ha fatto sapere che "il vento spira in direzione centro storico". L'Amministrazione comunale ha invitato "i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi di restare al chiuso e chiudere le finestre".

"Tenere chiuse porte e finestre" Anche la centrale operativa della polizia locale ha comunicato che, "in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre".