A Torino il business delle sedute spiritiche non conosce confini e invoca persino i vivi. L'inviata di "Striscia la Notizia" Rajae ha chiesto spiegazioni a Marco Cesati Cassin, divulgatore del paranormale che con la complicità della medium Sonia Gabaldo organizza sessioni di comunicazione con l'aldilà a pagamento. Da Michael Jackson a Freddy Mercury: un video amatoriale mostra i partecipanti intorno a un tavolino circolare: guidati dalla voce di Cesati Cassin invocano gli illustri defunti ottenendo "risposta" tramite l'oscillazione del mobile. Tra le anime evocate spunta tuttavia anche quella che trombettista statunitense Quincy Jones che risulta ancora in vita.

Un altro video amatoriale riprende la voce di Marco Cesati Cassin mentre coinvolge nel corso di una seduta spiritica i parenti di Nadia Toffa, l'inviata de "Le Iene" scomparsa prematuramente nel 2019, affermando di avere una comunicazione dall'aldilà. "Non ho insistito, ho solo detto che c'era un messaggio per loro", spiega il divulgatore aggiungendo che non esiste alcuna "colla" che renda possibile l'oscillazione del tavolino a comando.