Cybersecurity, il 41% degli attacchi informatici sfruttano le debolezze umane

I Paesi più colpiti dagli hacker sono quelli asiatici. In Europa, la Gran Bretagna è la nazione più vulnerabile (43% di estorsioni digitali), mentre in Italia sappiamo difenderci bene (8% di estorsioni)

Il rapporto Il rapporto X-Force Threat fotografa la situazione della cybersicurezza nel mondo mostrano che il 27% di tutti gli attacchi informatici nel mondo hanno lo scopo di estorsione e la tipologia di aziende più colpita è quella del manifatturiero, soprattutto quelle asiatiche seguita da quelle europee.

Dal report emerge anche anche che in questi anni è sempre più facile realizzare attacchi. "Oggi abbiamo strumenti più sofisticati per difenderci, ma se mentre dieci anni fa per realizzare un attacco serviva una mente geniale, e ne esistevano poche, oggi gli strumenti di attacco altamente sofisticati si comprano nel dark web, vere e proprie aste", ha detto Andrea Viarengo, Responsabile dei Servizi di sicurezza Ibm Italia.