Cybersecurity, 8 italiani su 10 si sono imbattuti in una minaccia informatica

In Italia servono più esperti di cybersecurity

Le imprese continuano ad avere difficoltà a trovare esperti nel campo, dato confermato dall'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, secondo cui servirebbero almeno 100.000 esperti in più per compensare la domanda. Tra le professioni più ricercate ci sono il al software developer, il data engineer, ma anche il cyber security specialist, figura fondamentale per la transizione digitale. Per questa ragione, le università stanno sviluppando nuove lauree specifiche: 13 nel 2022 e 26 nel 2023, con 234 corsi universitari in cui è presente la cybersecurity come materia d'insegnamento.