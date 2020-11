Torino, scappa da un Covid Hospital per fare una passeggiata: denunciato

ansa

Era stanco di stare rinchiuso in una stanza e così un uomo, positivo al coronavirus e ricoverato in un Covid hospital del Torinese, è andato a fare una passeggiata. I responsabili della struttura hanno allertato le forze dell'ordine e, poco dopo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo che passeggiava per le vie di Venaria. Il "fuggitivo" è stato riportato in ospedale e denunciato.