Torino, ressa in piazza San Carlo: tre condanne e sei assoluzioni

Presunte lacune nell'organizzazione dell'evento - Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto 9 condanne, a pene di entità compresa tra un anno e 4 mesi e due anni e 3 mesi. Tra gli imputati per disastro, lesioni e omicidio colposi plurimi figuravano funzionari del Comune, della Questura e della Prefettura. Tra gli assolti figurano l'ex viceprefetto Roberto Dosio, due dirigenti del Comune e i componenti della commissione provinciale di vigilanza. Il processo ha preso in esame le presunte lacune in materia di organizzazione e gestione dell'evento. In un filone parallelo, celebrato con il rito abbreviato, l'ex sindaca Chiara Appendino era stata condannata a 18 mesi.

I fatti - La sera del 3 giugno 2017 una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxi-schermo in Piazza San

Carlo la finale di Champions League tra Juventus Real Madrid provocarono 1.600 feriti e, in seguito, la morte di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato.