Torino, ragazza rinchiusa in uno scantinato e violentata da 2 spacciatori

Torino , via Bra. Siamo nella periferia nord del capoluogo sabaudo, nota zona dello spaccio . E' questo lo scenario in cui ha luogo una violenza denunciata da una ragazza. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dalle grinfie di una donna marocchina che, sotto la minaccia di un taglierino , l'aveva chiusa in uno scantinato e usata come merce di scambio per la droga . Sarebbe stata violentata da due spacciatori per ore, anche loro di origine marocchina.

La ragazza però è riuscita a fuggire e allertare la polizia denunciando l'accaduto. Gli investigatori, che stanno effettuando ancora accertamenti sul caso, hanno eseguito un sopralluogo nello stabile, teatro del crimine, e hanno trovato la donna marocchina, che è stata subito sottoposta a fermo per violenza sessuale. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato il taglierino con cui la donna avrebbe minacciato la giovane. Dei due spacciatori ancora nessuna traccia.



Cosa è successo - Come scrive il Corriere della Sera, tutto è iniziato giovedì. La ragazza, come lei stessa ha raccontato agli agenti, viene fermata dalla marocchina che la minaccia con un taglierino e la costringe a consegnarle il bancomat e a seguirla nel suo stabile dove la sequestra e la rinchiude nello scantinato. L'idea della donna è quella di utilizzarla come merce di scambio per la droga. E così succede con due uomini che consegnano la dose e violentano per ore la ragazza.



Lo scambio avrebbe dovuto ripetersi. Fingendosi d'accordo, la ragazza ha convinto la marocchina a farla uscire, ma una volta in strada ha dato l'allarme. La Procura dopo i primi accertamenti ha fermato la marocchina; provvedimento in attesa della convalida del gip.