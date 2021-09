ansa

Due professori di una scuola superiore di Torino hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo essere stati respinti dal preside della scuola dove insegnano, nel primo giorno di attività didattica, perché sprovvisti del Green pass. I due insegnanti si erano presentati con un certificato scritto da un medico che non è stato ritenuto valido per l'accesso nell'istituto. Uno dei due docenti è noto per la sua attività nel movimento Priorità alla scuola.