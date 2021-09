Manca sempre meno all’inizio del nuovo anno scolastico, il terzo a dover fare i conti con l’emergenza sanitaria da Covid-19. Negli ultimi giorni da viale Trastevere sono arrivate importanti novità sulle modalità di verifica della certificazione verde. Da questo settembre, infatti, i docenti e tutto il personale scolastico (Ata e amministrativi) per entrare negli istituti dovranno essere in possesso del Green Pass, il lasciapassare che attesta di aver ricevuto il vaccino anti-Covid, di essere recentemente guariti dalla malattia o di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Come verrà controllato il Green Pass del personale scolastico

Nelle prossime settimane, dunque, il Green Pass inizierà ad un assumere un peso maggiore, per molti ambiti della nostra quotidianità, a partire proprio dal mondo della scuola. Come detto, tutto il personale scolastico dovrà esibire il proprio 'lasciapassare', in assenza del quale sarà automaticamente considerato assente. Gli studenti, invece, per ora non saranno tenuti a esibire il proprio certificato: dovranno solo indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale.

Ma come verrà controllato il Green Pass? Come riporta il sito Skuola.net , il ministero dell’Istruzione ha spiegato, mediante una nota ufficiale, che la verifica avverrà mediante l’App “Verifica C19”, utilizzabile dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Nello specifico, la piattaforma online darà come risposta tre schermate di diverso colore: la schermata verde indicherà che il green pass è valido in Italia e in Europa, quella azzurra che è valido solo in Italia e quella rossa che non è valido o che è scaduto.

Chi può non presentare il Green pass a scuola

Prendendo in considerazione la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, il ministero dell’Istruzione ha altresì chiarito che sono esentati dall’esibizione del green pass coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, dovranno ad ogni modo essere in possesso di specifica certificazione, per ora solo cartacea.

In arrivo la procedura automatizzata

L’App “VerificaC19”, ad ogni modo, costituirà una misura temporanea, in attesa dell’implementazione di una piattaforma scolastica ad hoc, che unirà il Sistema informativo in uso presso le scuole alla Piattaforma nazionale DGC (che attualmente gestisce i Green Pass). A quel punto, spiega ancora la nota, grazie all’interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, il dirigente scolastico potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode. Cosicché il Dirigente o il suo delegato potranno limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, risparmiando dunque tempo.

Anche il Garante per la privacy ammette la procedura semplificata

Intanto, anche il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce proprio le modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie, che prevederebbero l’uso dell’App VerificaC19 (che rimane comunque utilizzabile), ma giudicate dai rappresentanti del mondo della scuola difficilmente applicabili nella quotidianità per ragioni di tempo e carenza di personale.

Le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si dovranno però limitare a verificare - attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC - il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari all'espletamento della procedura.