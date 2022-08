Torino, piangono la mamma morta in Rsa ma nella bara c'era la vicina di letto

Clamoroso scambio d'identità in una Rsa di Torrazza Piemonte, nel Torinese.

Dopo che una delle ospiti è deceduta, la struttura ha avvisato la figlia sbagliata , che si è accorta dell'errore prima del funerale. Una volta giunta in camera mortuaria, la donna ha infatti notato che nella bara c'era un'altra persona e non la madre, che giorni fa era stata dimessa dal centro per essere trasferita in una casa di riposo. A essere morta era invece la vicina di letto.