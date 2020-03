Torino, nel secondo paese più piccolo d'Italia è nata una bimba dopo 7 anni

Moncenisio , in provincia di Torino, è il secondo paese più piccolo d'Italia e, dati Istat del 2019, è costituito da 39 abitanti. Oggi 40, grazie alla nascita di Aurora . Mentre la nazione è colpita dall'epidemia di coronavirus , a Moncenisio, in Piemonte, si festeggia una bella notizia. La piccola è nata dopo sette anni in cui non si registravano nascite, pesa tre chili e mezzo e sta bene. Un messaggio di speranza al paese e all'Italia intera.

"Un grandissimo benvenuto ad Aurora - scrive il sindaco Mauro Carena su Facebook -! Nuova nata a Moncenisio, da mamma Jonida e papà Enrico Perottino. Una bellissima bambina, che rappresenta un avvenimento particolarmente felice per la famiglia e per tutto il nostro paese. Un segno di vitalità e una grande gioia in un momento in cui abbiamo ancor più bisogno di raccontare cose belle”.

"E' stato il mio regalo, una buona notizia in un momento difficile", afferma, a La Repubblica, il papà che ha compiuto da poco 37 anni. La piccola è nata all'ospedale di Rivoli dove la mamma Jonida è stata trasportata. "E' la nostra prima bimba, spero già venerdì di portarla a casa - spiega Perottino -. Mi hanno fatto entrare in sala parto per poco, poi ho dovuto aspettare fuori. Siamo molto felici".