Torino, multa fa scoprire che per 50 anni ha guidato senza patente

Un 73enne di San Francesco al Campo (Torino) ha guidato per circa 50 anni senza aver mai preso la patente.

La scoperta è avvenuta solo quando è stato denunciato dalla polizia locale. L'uomo, infatti, è stato notato mentre stava percorrendo con la sua auto una strada in contromano. Convocato in comando, al controllo dei documenti il pensionato ha dovuto ammettere di non possedere la patente.