Pesaro, era senza patente (ed era già stato denunciato 3 volte) il 27enne che ha provocato l'incidente mortale

Sull'incidente di Pesaro emergono nuovi dettagli.

Il terribile schianto di domenica era stato provocato da un'auto che non si era fermata all'alt dei carabinieri: a bordo dell'auto travolta c'era la 32enne Martina Mazza, che ha perso la vita. Ma anche il conducente della macchina che non si è fermata è morto: si tratta del 27enne macedone Sultan Ramadani, che fuggiva perché era senza patente. E in passato l'uomo era già stato trovato per ben tre volte senza il documento di guida ed era stato denunciato.