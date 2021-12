Torino, medico no vax e indagato diventa vaccinatore | La Regione: "Incredibile, interveniamo subito"

Indagato per falso ideologico e per truffa ai danni dello Stato, il medico di famiglia che nei mesi scorsi rilasciava certificati falsi di esenzione dal vaccino Covid, ha ottenuto l'attestato di medico vaccinatore . E' il caso di Giuseppe Delicati , originario di Borgaro Torinese (Torino), noto anche come negazionista della pandemia . Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio , appresa la notizia, ha chiesto che il direttore generale dell'Asl To4 di intervenire subito.

"Immaginare, oggi, che un soggetto del genere - afferma il governatore - possa essere considerato idoneo come vaccinatore Covid lo trovo personalmente incredibile".

Il caso - Non solo certificati falsi. Il 61enne negazionista aveva pubblicato anche un video sui social in cui negava l'esistenza del virus. Contro Delicati è attualmente in corso un procedimento disciplinare presso l'ordine dei medici di Macerata, a cui è iscritto. Il 61enne era stato convocato lo scorso 26 novembre. Qualunque sia il provvedimento, Delicati farà ricorso allungandone quantomeno i tempi di esecutività.

La riunione - La vicenda dell'attestato sarà discussa nel corso della consueta riunione settimanale dell'Unita' di crisi regionale. "Ho chiesto una audizione del direttore generale dell'Asl - spiega il presidente Cirio - in modo da avere una relazione chiara e valutare giuridicamente quali siano gli effettivi poteri di intervento diretto ed immediato della Regione". Ma Delicati non demorde e si difende: "Ho sempre fatto tutto per bene. Ho curato decine di malati a casa loro, evitando ricoveri. Ho seguito i protocolli di Ippocrate e sono tutti guariti".