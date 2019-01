Torino: "marocchino di m...", professore prosciolto dall'accusa di razzismo

Disse "marocchino di m..." e "cinese di m..." a due suoi alunni, ma il professore, insegnante di educazione fisica alle medie a Torino, è stato prosciolto dalle accuse. Per i giudici, infatti, non c'è stato razzismo, e questa aggravante è stata depenalizzata, ma soltanto ingiuria. "Una questione tecnica - spiega il legale della famiglia di uno dei bambini - speriamo non crei un precedente". Il docente: "Mi è scappato, non volevo offendere".