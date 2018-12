Gela, evade dai domiciliari per picchiare il prof del figlio: arrestato

Un 37enne è evaso dagli arresti domiciliari per picchiare un professore di suo figlio "colpevole" di averlo rimproverato in classe perché disturbava. L'uomo è stato successivamente arrestato dalla polizia: l'increscioso episodio è avvenuto a Gela. L'insegnante è stato colpito alle spalle con un pugno. L'aggressore è poi stato identificato e condotto in carcere.