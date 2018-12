Torino, irrompe in scuola e picchia minore che lo prendeva in giro

Un ragazzo maggiorenne, dopo essere entrato nell'aula di una scuola superiore di Avigliana, nel Torinese, ha picchiato con un bastone uno studente minorenne. Nella confusione sono rimasti coinvolti altri quattro giovani, tutti tra i 14 e i 15 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'aggressore, che non frequenta quella scuola e che si è dato alla macchia, si sarebbe vendicato per essere stato preso in giro qualche giorno fa da uno dei ragazzi aggrediti.