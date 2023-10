Torino, maltrattano il figlio perché gay: chiesto rinvio a giudizio per i genitori

Quando ha scoperto che il figlio era gay, lo ha minacciato e punito affinché diventasse eterosessuale.

Sono le accuse che la procura di Torino ha sollevato nei confronti del padre di un ragazzo che nel 2020 aveva affidato i suoi segreti a un diario, che il genitore aveva letto. Da quel momento erano iniziati i presunti maltrattamenti: secondo l'accusa, l'uomo aveva colpito il figlio con uno schiaffo, dicendogli che non lo voleva più a casa e che lo avrebbe buttato giù dal balcone. Inoltre, gli aveva sequestrato telefonino e videogiochi per punizione e si era fatto dare le password di tutti i social per controllarlo. Ma non solo. Così il pubblico ministero Giulia Rizzo ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi i genitori: l'uomo è accusato di maltrattamenti e la madre di non avere impedito che avvenissero. La prima udienza è fissata per il 22 gennaio.