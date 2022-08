Salerno, non accetta relazione gay: padre accoltella la figlia e la compagna | "Mia madre ha provato a bloccarci mentre scappavamo"

L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a Salerno, dove si trovavano per lavorare, ed è stata denunciata dalle due donne, di 39 e di 23 anni, ai carabinieri di Crotone, una volta rientrate a casa. "Mio padre ci ha aggredito mentre urlava 'Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? E' arrivato il momento' e poi ci ha colpito - racconta la figlia dell'uomo -. Mia madre ha assistito all'aggressione e non ha fermato mio padre, anzi ha provato a bloccarci mentre scappavamo".

La vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di

"storia folle e agghiacciante".

"Mio padre nega, ma abbiamo le prove" -

Tutto ha avuto inizio quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne della provincia di Napoli, sono arrivate a Salerno per lavorare; nel capoluogo campano sono state ospitate a casa di una parente di Immacolata, teatro dell'aggressione. "Entrambe abbiamo riportato qualche ferita, ma siamo riuscite a scappare. Fino alle 5 del mattino però mio padre ci ha inseguite e minacciate. Abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti accompagnandoci nel nostro domicilio di Salerno per fare le valigie e tornare poi a Crotone in sicurezza - racconta la 23enne -. Lui a oggi nega tutto, ma abbiamo le prove di quello che ha fatto".

Le due ragazze, appena tornate in Calabria, si sono recate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone per farsi medicare; sul corpo avevano numerose

escoriazioni e ferite lievi di arma da taglio