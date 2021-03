Roma, due gay aggrediti in stazione: "Pestati perché ci baciavamo"

Aggrediti mentre si baciavano alla stazione di Roma Valle Aurelia. E' accaduto a due giovani gay, che hanno postato tramite le associazioni Gaynews e Gaynet Roma il video in cui un uomo si avvicina loro sferrando pugni e calci. Uno dei due, Jean Pierre Moreno, racconta: "Stavo baciando il mio compagno quando un uomo ci ha urlato 'non vi vergognate?'. Io ho continuato e lui ha attraversato i binari colpendo prima il mio compagno e poi me".

Nella clip si vede l'aggressore che si avvicina ai ragazzi e uno dei due che reagisce domandandogli: "Ma che problema hai? Ma chi sei?". L'uomo continua a sferrare pugni e calci, dando inizio ad una colluttazione. "Denunciamo con sgomento l'aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell'associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford - spiega Gaynet Roma -. I fatti si sono svolti il 26 febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l'iter legale".

"Sfortunatamente l'iter con le forze dell'ordine non è stato facile - prosegue il post -. La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo ed è servita una integrazione della denuncia per mettere nero su bianco la richiesta di recuperare i video delle telecamere di sicurezza, che proverebbero la dinamica dei fatti". Quindi l'auspicio che "si faccia tutto il possibile per l'identificazione dell'aggressore".

Bonetti: mia vicinanza a coppia gay aggredita a Roma - "A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umiliano la nostra coscienza di Paese. E noi dobbiamo ripudiarle, senza se e senza ma". Lo scrive su Fb la

ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

Carfagna: vile attacco da condannare fermamente - "Condanno fermamente il vile attacco ai danni di un ragazzo aggredito, a Roma, perché baciava il compagno. Questo ci ricorda quanto sia importante combattere, ogni giorno e con ogni mezzo, l'omofobia e ogni tipo di discriminazione e violenza". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Letta: "Aggressioni gay intollerabili, Pd determinato su ddl Zan" - "Solidarietà e vicinanza a Jean Pierre per l'intollerabile aggressione di Valle Aurelia. L'impegno del Pd contro l'omofobia e a favore del ddl Zan proseguirà con ancora maggiore determinazione. Basta!". Cosi' su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Zingaretti: ora subito legge Zan contro omofobia - "Due ragazzi picchiati per un bacio. Sembra incredibile ma è successo a una coppia gay pochi giorni fa a Roma. Hanno tutto il nostro sostegno. Ora subito la legge Zan contro l'omofobia. È tempo di un Paese più giusto per tutti". Lo scrive su fb il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Meloni: "Shockata da aggressione, immagini indegne" - "Rimango shockata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la paghi: queste immagini sono indegne per un paese civile. La mia piena solidarietà al ragazzo aggredito". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Raggi: aggressione è offesa a tutta la comunità - "Solidarietà e vicinanza ai due ragazzi vittime di un'aggressione alla stazione Valle Aurelia. Ogni forma di discriminazione e violenza va fermamente condannata. Episodi come questo rappresentano un'offesa intollerabile verso tutta la nostra comunità". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

Lega: legge vigente adeguata, non strumentalizzare - "Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici. Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono da condannare fermamente e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate per chi compie simili orribili atti". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.