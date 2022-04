Torino, derubavano gli anziani con la truffa del finto carabiniere: padre e figlio in manette

Truffava gli anziani con la tecnica del finto carabiniere, mentre il figlio faceva da palo e imparava il mestiere.

Per questo motivo gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una nuova misura cautelare a carico di un 54enne e un 25enne, nomadi di etnia sinti, entrambi già in carcere per aver rubato nell'abitazione di un'anziana monili in oro del valore di 10mila euro. Ora sono accusati di altri tre tentativi di furto , a cavallo tra febbraio e marzo, tutti a danno di vittime ultraottantenni, a Torino e a Rivoli, due dei quali in concorso col figlio.