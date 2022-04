Si finge ricco per farsi sposare, la vittima: "Ho scoperto la truffa il giorno del matrimonio"

Aveva preparato le

nozze

due anni di fidanzamento

truffa

Armando Gregory Inglese

nei dettagli ed era pronta a celebrare la sua storia d'amore dopo circa, ma prima del fatidico Sì ha scoperto che si trattava di una, l'ennesima che sarebbe riconducibile al 50enne, con un passato da allenatore sulle panchine di Galatina e Gallipoli e con - a suo dire - un importante patrimonio economico su cui poter contare.

"Disse che era sconvolto perché aveva sognato mio padre, che non c'è più, e gli aveva promesso di prendersi cura di me - racconta in esclusiva a

"Pomeriggio Cinque"

Lecce

copia dei documenti

pignoramento della casa

la donna truffata in provincia di, che davanti alle telecamere preferisce non mostrarsi a volto scoperto. Stando alle ricostruzioni, l'uomo - che nel frattempo è stato arrestato - utilizzava unadella vittima per diverse trattative, fino alla scoperta dele a numerose multe per una truffa di diverse migliaia di euro.

Leggi Anche Truffa un anziano per 130mila euro: arrestato direttore delle poste nel Palermitano

"Il giorno del matrimonio la signora del comune mi dice che tutti i suoi documenti erano falsi", racconta ancora la donna, spiegando come la sua storia d'amore si sia trasformata in un

incubo

"Si tratta di un truffatore seriale, con una serie di

condanne pesanti

- spiega l'avvocato della vittima - Ha una preferenza verso le donne ma anche alcuni uomini sono caduti nelle sue truffe".